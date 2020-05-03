أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها تستعد لرفع تدابير الحجر "على مراحل"، وذلك عقب تعرضها لضغوط للكشف عن استراتيجيتها حول استئناف النشاط بعد تسجيل أكثر من 28400 وفاة بكوفيد- 19.
ويتوقع إعلان خريطة طريق في الأيام المقبلة من طرف رئيسالحكومة بوريس جونسون الذي درس الأطباء إمكان إعلان وفاته عقب إدخاله العناية المركزة نتيجة إصابته بالفيروس.
وقال وزير الدولة مايكل غوف، خلال مؤتمر صحفي: "أظن أن علينا أن نعيش في ظلعدد من القيود" حتى اكتشاف لقاح.
وأشار إلى أن الحكومة ستنهي الحجر "على مراحل"، مع امكان تعليق هذا المسار وفرض قيود مرة أخرى في حال حصلت طفرة في العدوى.
وسجلت الأحد 315 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 28446 وفاة في المستشفيات ودور المسنين والمنازل، وفق الأرقام التي قدمها غوف.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة المتحدة تسجل 315 وفاة إضافية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.