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يذكر أن أول المشاريع التي سيتم توزيعها للمشمولين بقانون 2/2015 هو مشروع شرق تيماء الذي يحوي عدد 509 بيوت، ويمتاز المشروع بجاهزية تركيب المصاعد في جميع المنازل تبعا لرغبة المواطن أو احتياجه.
وتعمل وزارة الداخلية على استحداث طريق بديل مؤقت للطريق الحالي الذي يمر بمحاذاة المشروع حتى يتسنى للمواطنين تسلم منازلهم بعد الانتهاء منها وفحصها مباشرة دون أي عراقيل تذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر لـ”من باع بيته”… توزيع البدائل السكنية حسب أولوية الاحتياج في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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