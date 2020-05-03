لـ”من باع بيته”… توزيع البدائل السكنية حسب أولوية الاحتياج في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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يذكر أن أول المشاريع التي سيتم توزيعها للمشمولين بقانون 2/2015 هو مشروع شرق تيماء الذي يحوي عدد 509 بيوت، ويمتاز المشروع بجاهزية تركيب المصاعد في جميع المنازل تبعا لرغبة المواطن أو احتياجه.

وتعمل وزارة الداخلية على استحداث طريق بديل مؤقت للطريق الحالي الذي يمر بمحاذاة المشروع حتى يتسنى للمواطنين تسلم منازلهم بعد الانتهاء منها وفحصها مباشرة دون أي عراقيل تذكر. ‏‫