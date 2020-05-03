احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت المصادر، ان “البنوك بدأت في استقبال معاملات التمويل وفقا لسعر الخصم الجديد المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 1.5%، متوقعة إقبالا كبيرا من العملاء للحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لسعر الفائدة المنخفض”.
وذكرت ان عودة التمويلات إلى الأفراد تشير إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة نظرا لارتباط هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية للبنوك المحلية وشركات التمويل.
ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع بنك الكويت المركزي فإن القروض الاستهلاكية التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات قد بلغت بنهاية فبراير الماضي 1.49 مليار دينار.
أما بالنسبة للقروض المقسطة فإنها قروض شخصية طويلة الأجل تمنح للمواطنين لترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة وتبلغ حاليا 11.98 مليار دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال معاملات التمويلات للأفراد للقروض الاستهلاكية اعتباراً من الأحد في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.