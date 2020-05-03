كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل هبوطاً جديداً في عدد وفيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الأحد، أنها سجلت هبوطاً جديداً للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت وزارة الصحة: إنها سجلت 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24895 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعريية.