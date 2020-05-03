كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان: ينبغي إتاحة أي لقاح ناجح لفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا وقال، إنه ينبغي إتاحة أي لقاح ناجح للفيروس حول العالم.

وشكر "فرنسيس"، الذي كان يلقي خطابه، اليوم الأحد، من المكتبة البابوية بدلاً من ساحة القديس بطرس بسبب الإغلاق في إيطاليا، جميع من حول العالم الذين يقدمون الخدمات الأساسية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وشجع التعاون الدولي للتعامل مع الأزمة ومحاربة الفيروس الذي أصاب ما يقرب من 3.5 مليون شخص وقتل أكثر من 240،000 شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال: "في الواقع، من المهم توحيد القدرات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة للعثور على اللقاحات والعلاجات".

تعهد قادة العالم في أبريل بتسريع العمل في الاختبارات والأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا COVID-19 ومشاركتها في جميع أنحاء العالم، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في إطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية.

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منظمة الصحة العالمية كانت بطيئة في الرد على تفشي المرض وأنها كانت "تتمحور حول الصين"، ونتيجة لذلك أعلن تعليق التمويل. دافعت منظمة الصحة العالمية عن تعاملها مع الأزمة.

طور عدد من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم اختبارات لتحديد الأجسام المضادة التي تتطور بعد اتصال شخص بالفيروس.

تخطط إدارة "ترامب" لتسريع تطوير لقاح فيروس كورونا بهدف إعداد 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 ، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

اقترح معظم الخبراء أن التجارب السريرية لضمان أن اللقاح آمن وفعال يمكن أن يستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرًا.

يوم الأحد، أيد البابا أيضًا اقتراحًا من مجموعة دينية تعرف باسم اللجنة العليا لأخوة الإنسان ليوم دولي للصلاة والصوم في 14 مايو ليطلب من الله أن يساعد البشرية على التغلب على الوباء.