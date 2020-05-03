بنحمزة: 22.20 يحتاج إلى السحب وليس التأجيل

بعد إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى تجميد مشروع قانون التواصل الاجتماعي المثير للجدل، قال عادل بنحمزة، البرلماني السابق لحزب الاستقلال، إن مشروع قانون 22.20 ليس بحاجة إلى التأجيل فقط، لكن السحب والحسم فيه وفتح نقاش في مضامينه.

وقال المتحدث إن مشروع القانون لا محل له كقانون مستقل بذاته، بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي، غير ذلك فهو مجرد عبث وعناد لا داعي له سواء قبل رفع حالة الطوارئ الصحية أو بعدها.

وأشار المتحدث إلى أن تراجع الحكومة ولو أنه غير كاف، فهو يعد مؤشرا إيجابيا من جهة استماعها للرأي العام وموجة الرفض التي عبرت عنها الغالبية الساحقة، ومن جهة أخرى الوعي بخطورة مقتضيات مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي تحققت حول هذه القراءة.