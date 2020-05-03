فيروس كورونا يصل ذروته في السعودية.. تسجيل 1552 إصابة في 24 ساعة

سجلت السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا، منهم 19 بالمئة من السعوديين و81بالمئة من غير السعوديين .
ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو ، وفي 2 مايو 1362.
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