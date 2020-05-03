تراجع عدد وفيات كورونا في فرنسا.. 135 وفاة في 24 ساعة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 135 شخصا إضافيين خلال 24 ساعة في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 24 ألفا و895 منذ الاول من آذار/مارس، وفق ما اعلنت الادارة العامة للصحة الاحد.

واورد بيان أن الضغط على اقسام الانعاش تراجع في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الاقسام، لكن العدد الاجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.