تأكد إصابة إمرأة أفرج عنها من سجن ورزازات قبل 3 أسابيع بكورونا..واجمالي الإصابات بالجهة 84 حالة

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة في جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الجهة إلى 84 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب معطيات حصل عليها “اليوم 24″، فإن حالة جديدة سجلها إقليم بني ملال في منطقة اولاد يعيش، تعود إلى إمراة غادرت السجن المحلي بورزازات، بعد أن أفرج عنها قبل أزيد من 3 أسابيع، حيث جرى وضعها، اليوم الأحد، في الحجر الصحي في المركز الاستشفائي ببني ملال، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إصابتها بالفيروس.

وأضافت المصادر ذاتها أن 26 حالة من مخالطي السيدة تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من إصابتهم من كوفيد-19 .

ويظهر توزيع حالات الإصابة، حسب أقاليم الجهة، وفق المصدر ذاته، أن أزيلال تتصدر القائمة بأكبر عدد للحالات المسجلة، ب 36 حالة إصابة مؤكدة، يليها إقليم خريبكة بإجمالي 27 حالة، ثم إقليم الفقيه بن صالح ب 13 حالة وإقليم بني ملال ب 7 حالات، فيما شهدت مدينة خنيفرة تسجيل حالة إصابة كانت قد غادرت المستشفى قبل أسبوعين.