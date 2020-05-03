الهجرة العكسية مستمرة.. وصول مهاجرين فلسطينين سباحة إلى مليلية

وصل لاجئان فلسطينيان في الساعة الثانية صباحا اليوم الأحد، سباحة إلى مدينة مليلية، وتم الاحتفاظ بهما في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بالمدينة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في تدوينة على صفحتها في فيسبوك، إن المهاجرين الفلسطينيين كانا رفقة مهاجرين اثنين آخرين حاولا العبور إلى ضفة مدينة مليلية سباحة، إلا أنهما لم يصلا بعد وانقطعت أخبارهما.

وحاول عدد من المغاربة العالقين في الأراضي الإسبانية، منذ إغلاق الحدود الوصول إلى الأراضي المغربية سباحة بعد تأخر الحكومة في إيجاد حل لهم، خصوصا أن وضع عدد منهم أصبح مأساويا.