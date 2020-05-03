في أدنى حصيلة منذ بدء العزل.. 174 وفاة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 174 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ بدء تدابير العزل في البلاد قبل حوالي شهرين.

وأضافت هيئة الوقاية المدنية، في بيان رسمي، أن العدد الإجمالي لضحايا هذ الوباء بلغ 28 ألف و884 حالة وفاة، مشيرة إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من فيروس كورونا، إذ سجلت بها 14 ألف و231 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 26 ألف و371 متعافيا.

وسجلت الهيئة استمرار ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا، إذ تماثل للشفاء 1.740 مصابا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 81 ألف و654 متعافيا.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة انخفض كذلك بـ 38 مريضا في ظرف 24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي 1.501 مريضا.

وأضافت أن حالات العدوى الإيجابية بفيروس كورونا المستجد تواصل تراجعها، إذ انخفضت خلال آخر 24 ساعة بـ 525 حالة ، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 210 آلاف و 717 مصاب.

وأشارت إلى أن 81 ألف و436 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 17 ألف و224 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.