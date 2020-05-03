ظهور بؤرتين عائليتين يستنفر السلطات في طنجة

سجلت مدينة طنجة، صباح يوم الأحد، ظهور بؤرتين عائلتين، مكونة من 11 شخصا في منطقتين متفرقتين، مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر مطلع، فإن البؤرة العائلية الأولى وجدت في منطقة سوق الداخل في المدينة القديمة، مكونة من 7 أفراد، انتقلت إليهم العدوى من الأب، الذي يعمل في أحد محلات بيع السمك في منطقة بلاصاطورو.

وأفاد المصدر ذاته أن البؤرة العائلية الثانية مكونة من 4 أفراد، 3 منهم أطفال أصيبوا بعد أن انتقلت إليهم العدوى من طرف أمهم، في منطقة بني مكادة، إذ نقلوا إلى كل من مستشفى القرطبي، وفندق أهلا.

وشرعت السلطات المحلية والمصالح الطبية في طنجة في حصر المخالطين من البؤرتين، وإلزامهم منازلهم حتى ظهور نتائج تحليلاتهم.