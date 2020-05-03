بسمة بوسيل تعود إلى الغناء من أجل المغرب.. وزوجها تامر حسني: اشتقت لبلدك أنا كذلك

عادت مصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، إلى ميدان الغناء، أخيرا، بتقديم كوفر لأغنية الفنان حاتم عمور “إلى راح الغالي”، والتي عبرت بها عن حنينها لبلدها المغرب.

وفاجأت بسمة بوسيل الجمهور بالغناء من جديد، بعد سنوات من ابتعادها عن الساحة، حيث قررت الاعتزال بعد الزواج من الفنان المصري، تامر حسني.

واختارت سلمى تقديم أغنية “إلى راح الغالي” مع بعض التعديلات في الكلمات، لتجعل مضمونها يحكي عن حالة الاشتياق، التي تنتابها تجاه المغرب.

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ويبدو أن صوت بسمة لا يزال له معجبون على الرغم من اعتزالها منذ سنوات، إذ دخلت قائمة الطوندونس المغربي في اليوم الموالي لإصدار الكوفر، فيما تجاوزت نسبة مشاهدتها، حاليا، مليون مشاهد، علما أن قناتها في يوتوب غير نشيطة كقنوات باقي الفنانين.

النجم المصري، تامر حسني، كان أول الداعمين لزوجته، بعد الكوفر، الذي قدمته، حيث كتب حوله على أنستغرام: “أعرف أنك اشتقت لبلدك، وأنا كذلك، إحساس رائع أن تغني لبلدك أغنية بهذا الشكل، أغنية أخي حاتم عمور.. قريب ستتمكنين من زيارته، وتحية كبيرة لشعب المغرب العظيم”.