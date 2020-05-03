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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يقلل من خطورة تبادل إطلاق نار بين الكوريتين والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
رجح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية عبر حدودها مع جارتها الجنوبية كانت "عرضية"، في تقليل لأهمية الواقعة.
وقال بومبيو، خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي)، "رد الكوريون الجنوبيون على إطلاق النار. ما يمكن أن نقوله بناء على ما لدينا من معلومات هو إنه لم يسقط قتلى في أي من الجانبين".
وأحجم بومبيو عن مناقشة ما إذا كان يعرف إن كان كيم مريضا جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث زادت حدة التكهنات عندما تغيب كيم عن الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده الراحل.
لكنه أشار إلى أنه بناء على مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي في فعالية مؤخرا "يبدو أن الزعيم كيم على قيد الحياة وبصحة جيدة".
وأضاف: "نعلم أن فترات مطولة أخرى مرت كان الزعيم كيم فيها بعيدا عن الأنظار أيضا، لذا فإنه ليس أمرا غير مسبوق".
وتبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة ريفي، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
وردت كوريا الجنوبية على الطلقات النارية التي أُطلقت عبر المنطقة منزوعة السلاح، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.
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