رياضة 2020-05-03 | 21:15 1,471 مشاهدة أعلن المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، أن رابطة مشجعي الصقور سلكت الطرق القانونية بحق لاعب نادي الزوراء محمد عبد الزهرة بعد تشويه سمعة جمهور النادي العريق والتحدث عليهم بكلام غير لائق في إحدى القنوات الفضائية.



وأضاف المكتب الاعلامي أن "المحامي الخاص بالنادي سيقوم برفع دعوى قضائية في احدى محاكم بغداد بعد تصريحات اللاعب في احد البرامج

وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان تلقته الخليج 365 أن "رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية طالب الزهيري راجع اليوم الاحد مقر اتحاد الكرة وطلب الشكوى ضد اللاعب بعدما زود لجنة الانضباط بكافة التفاصيل من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".وأضاف المكتب الاعلامي أن "المحامي الخاص بالنادي سيقوم برفع دعوى قضائية في احدى محاكم بغداد بعد تصريحات اللاعب في احد البرامج الرياضية والتي اتهم فيها مطالبة البعض من جمهور نادي القوة الجوية بأخذ (المال) منه مقابل عدم الهتاف ضده في المباريات التي مثل فيها الفريق في المواسم الماضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يرفع دعوى قضائية ضد لاعب اساء لسمعة النادي وجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.