محافظ النجف يقدم اعتذاره لزوار ذكرى وفاة الامام علي

قدم محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، اعتذاره لزوار ذكرى وفاة الامام علي (ع)، فيما اشار الى انه سيتم تطبيق خطة امنية وعملية استباقية في بادية النجف.
وقال الياسري في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، "نعتذر من الزوار بمناسبة وفاة الإمام علي عليه السلام، لاننا لن نستطيع استقبالهم"، مبينا "سنبقى على الوضع الحالي بالمحافظة بشأن الحظر لحين تجاوز الأزمة وخلو النجف من اي حالة اصابة بكورونا".
واضاف "سنطبق خطة امنية وعملية استباقية خلال الأيام القادمة في بادية النجف، وهناك ثلاث أطواق امنية في الحدود بين أربع محافظات الأنبار والنجف وكربلاء والديوانية"، مشيرا الى ان "هناك تنسيق حتى مع السعودية لضبط الحدود".
فيما اكد قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفتلاوي خلال المؤتمر "نحن مستعدون ومتكاملي العدة والعدد ومسيطرين على كل الطرق النيسيمه مع المحافظات أو الباديه من جهة السعودية".
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