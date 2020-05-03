الاستخبارات تعلن اعتقال 'ابو طلحة الأنصاري' في الموصل

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن اعتقال "ابو طلحة الأنصاري" احد قادة "داعش" في الموصل.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على أحد قادة داعش الإرهابية والمكنى ابو طلحة الأنصاري والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لعملة بمايسمى "فرقة ابي معتز القريشي".

وأضاف البيان أنه "تم القاء القبض على متهم آخر في ناحية المحلبية والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب واخر في ناحية الشورة والذي تأشرت وثيقة انتمائة لعصابات داعش الإرهابية ويتقاضى ما تسمى كفالة قدرها ٣٥٠،٠٠٠ الف دينار عراقي".