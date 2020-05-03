صحة الكرخ تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا بينهم اطفال

اعلنت مديرية صحة الكرخ، الاحد، عن شفاء خمسة مصابين بفايروس كورونا بينهم اطفال.
وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خمسة مرضى بفايروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام".
وأضاف البيان أن "بينهم ثلاثة اطفال من حي الفرات والآخران من الحرية وحي الجامعة".
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