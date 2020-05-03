لجنة الأمر الديواني: تزايد اعداد الاصابات يهدد بخطر تفشي الوباء بشكل سريع

اعتبرت لجنة الأمر الديواني، الأحد، تزايد اعداد الاصابات بأنه يهدد بخطر تفشي فيروس كورونا بشكل سريع.
وذكرت اللجنة في بيان مقتضب أطلعت عليه الخليج 365، إن "تزايد اعداد الاصابات بسبب تجاهل اجراءات الوقاية يهدد بخطر تفشي الوباء بشكل سريع".
وأضاف أن "اصرار بعض المواطنين على اقامة فعاليات اجتماعية يسبب حدوث عشرات الاصابات والملامسين".
وأضاف أن "اصرار بعض المواطنين على اقامة فعاليات اجتماعية يسبب حدوث عشرات الاصابات والملامسين".
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