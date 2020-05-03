عنصر في الأمن الأردني يطلق النار بالخطأ باتجاه مبنى السفارة الأميركية

أعلنت مديرية ​الأمن العام​ الأردنية أن أحد عناصرها أطلق عن طريق الخطأ عدة طلقات نارية في محيط ​السفارة الأميركية​ في عمان في حادث لم يسفر عن إصابات.

وفي بيان له، أوضحت أنه "في مساء هذا اليوم وأثناء قيام أحد رجال الأمن بالوظيفة الرسمية في محيط السفارة الأميركية خرجت عدة طلقات من سلاحه بالخطأ".

وأشارت إلى أن الطلقات "أصابت جدارا إسمنتيا خارجيا ولم تقع أية إصابات تذكر"، موضحة أنه تم "فتح تحقيق في الحادثة".