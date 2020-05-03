فرنسا تسجل 135 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 135 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 24895 شخصًا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نبه في وقت سابق، من أن "رفع إجراءات الحجر الصحي العام المقررة في 11 أيار الحالي، ليس إلا خطوة أولى لحل الأزمة"، مشددًا على أن "هذا التاريخ تحديدًا هو مرحلة من عدة مراحل ولكنه لا يعني عودة الحياة لطبيعتها".
كما لفت ماكرون إلى أنه "بفضل عمل وتفاني العاملين في مجال الرعاية وعناصر الدفاع المدني والقوات المسلحة، ننقذ الكثير من الأرواح كل يوم"، معربًا عن شكره كذلك للمزارعين والموظفين الحكوميين وغيرهم من العمال الذين "جعلوا استمرار الحياة أمرًا ممكنًا رغم كل شيء".
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