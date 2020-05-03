السلطات الباكستانية: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​باكستان​ تسجيل 981 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة الـ 20 ألف حالة.

وفي سياق متصل، كان رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) أسد قيصر، أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والتقى مع رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع.

ولفت قيصر، الذي يعتبر أحد مساعدي خان المقربين، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يخضع للعزل الذاتي في منزلي".