الصحة الروسية: للحفاظ على بعض التدابير الوقائية حتى ظهور لقاح لكورونا

نصح ​وزير الصحة​ الروسي ميخائيل موراشكو، "بالإبقاء على بعض الإجراءات التقييدية في ​روسيا​ حتى ظهور لقاح ضد كورونا".

ولفت موراشكو إلى أن "الإجراءات التقييدية يجب إزالتها على مراحل، ولكن يجب الحفاظ على بعض تدابير الوقاية لمنع الانتشار حتى ظهور اللقاح"، منوّهًا بأن "الوصول إلى ذروة الإصابة بالفيروس، لا يعني قرب انتهاء الأزمة، وبالتالي رفع جميع القيود".

كما شدد على أنه "من الضروري التوافق على نظام كامل يسمح مرة أخرى بعدم حدوث ارتفاع في معدل الإصابة"/ محذّرًا من أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث موجة ثانية من وباء ​فيروس كورونا​ بسبب التراخي في التعامل معه".