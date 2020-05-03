النشرة: بلدية النبطية تعلن إصابة أحد أبناء المدينة بكورونا وهو قادم من أفريقيا

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "​بلدية النبطية​ أعلنت إصابة أحد ابنائها القادمين من افريفيا ب​فيروس كورونا​".

وأشارت ​البلدية​ إلى أن "عوارض المرض ظهرت على بعض أفراد عائلته وقد اجريت لهم فحوصات PCR على أن تصدر النتائج غدا".

ودعت البلدية إلى عدم الأخذ بالشائعات، مؤكدة أن "المصاب وجميع أفراد عائلته يخضعون للحجر الصحي".