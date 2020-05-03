"المستقبل" رداً على مكتب الإعلام في القصر الجمهوري: التشاور يكون قبل إقرار الخطة وليس بعده

ردت كتلة "المستقبل" على البيان الصادر عن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​، معتبرة أنه يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء .

وفي بيان لها، أكدت الكتلة أنها |لا يمكن ان تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء ​الكتل النيابية​، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام ​اللجان النيابية​ لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة".

وأشارت إلى أنها لا تذكر انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقا لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في ​مجلس الوزراء​، الا انها لن تشكك في ذاكرة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية، مضيفة: "لو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها".

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ولفتت إلى أن "الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في ​رئاسة الحكومة​ وبحضور جميع الوزراء، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية"، معتبرة أنه "اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته".

وأشارت إلى أنه "لا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين و​المجتمع الدولي​، فنحن نتحملها كاملة وعلى الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة. وربما من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر "سيدر" وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة ب​قطاع الكهرباء​، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي".

واعتبرت أن "الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات كلام في غير محله ويطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلف"، مضيفة: "نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها".