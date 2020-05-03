أعلن رئيس ​تيار المستقبل​ ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "اضم صوتي الى صوت سماحة امام ​الأزهر​ الشريف الدكتور احمد الطيب وقداسة ​البابا فرنسيس​ بالدعوة لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاةة منة أجلىة الإنسانية يوم الخميس 14 آيار كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء ​كورونا​ 19، والله دائما سميع مجيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري دعا لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة كي يعين الله البشرية بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.