شكرا لقرائتكم خبر عن قدوة "المنسي والرفاعي".. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، أوجه التشابه بين الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة وبين الشهيد البطل العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة.

يقول الكاتب شريف عارف: إن المسلسل تضمن عدداً من الرسائل، تظهر أوجه التشابه في الاعمال القتالية بين البطلين، حتى أن بعض أبطال المسلسل أشاروا إلى أن الرفاعي كان قدوة للمنسي في التضحية.

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ويضيف "عارف" إن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال قد أتخذ من " رأس النمر " شعاراً للمجموعة، وهو نفس الشعار الذي اتخذه من قبل البطل الشهيد أحمد عبد العزيز لمجموعته أثناء حرب فلسطين.

يذكر أن شريف عارف كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.