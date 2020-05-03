بينيت يصادق نهائيا على مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني يتمثل بتدشين مصعد ضخم بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

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