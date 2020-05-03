شركة أدوية سويسرية تباشر باختبار أجساد مضادة لكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الأدوية السويسرية، "روش"، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اختبار للأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بفيروس كورونا من قبل".

وذكر رئيس قسم علم التشخيص في شركة "روش"، توماس شينيكر، أن "الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف من حوالي 50 مليونًا في الشهر إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام".

وتسعى الحكومات والشركات والأفراد إلى إجراء اختبارات الدم هذه لمعرفة من ربما أصيبوا بالمرض وتكونت لديهم بعض المناعة، ولوضع استراتيجيات للمساعدة في إنهاء إجراءات العزل العام.

وقالت "روش" إن "الاختبار يعتمد على سحب عينة دم من الوريد مما يجعله أكثر دقة من اختبارات التي يتم فيها الحصول على الدم من وخز الإصبع". ولم تكشف "روش" عن سعر الاختبار لكنها قالت إنه سيكون متماثلًا في جميع أنحاء العالم.