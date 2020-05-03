القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الأدوية السويسرية، "روش"، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اختبار للأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بفيروس كورونا من قبل".
وذكر رئيس قسم علم التشخيص في شركة "روش"، توماس شينيكر، أن "الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف من حوالي 50 مليونًا في الشهر إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام".
وتسعى الحكومات والشركات والأفراد إلى إجراء اختبارات الدم هذه لمعرفة من ربما أصيبوا بالمرض وتكونت لديهم بعض المناعة، ولوضع استراتيجيات للمساعدة في إنهاء إجراءات العزل العام.
وقالت "روش" إن "الاختبار يعتمد على سحب عينة دم من الوريد مما يجعله أكثر دقة من اختبارات التي يتم فيها الحصول على الدم من وخز الإصبع". ولم تكشف "روش" عن سعر الاختبار لكنها قالت إنه سيكون متماثلًا في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أدوية سويسرية تباشر باختبار أجساد مضادة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.