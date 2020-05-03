الجزيرة: قتلى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش المصري غرب رفح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مصادر محلية لقناة "الجزيرة" سقوط قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش المصري في منطقة الوفاق غرب مدينة رفح المصرية في محافظة شمال سيناء، مساء اليوم، الأحد. التفاصيل فور ورودها..

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