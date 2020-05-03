تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 522، وشددت على أن عدد الإصابات النشطة يستقل عند 412 حالة.

وأضافت كيلة في الإيجاز الصحافي اليومي حول مُستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106، وأشارت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين بلغ 412 وجميعهم بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

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وأوضحت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل مساء اليوم، وعليهم جميعا الالتزام بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن المواطن المتوفي بسبب كورونا هو إدريس صالح (90 عاما) من ولاية ميشيغان، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين في مختلف دول العالم ارتفع إلى 67 بعد تسجيل حالتي وفاة يوم أمس في السعودية.