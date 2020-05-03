مطلوب 8.3 مليارات دولار لدعم جهود دولية لإيجاد لقاح لـ «كورونا»

الأحد 3 مايو 2020

يدعم قادة أوروبيون مبادرة من بروكسل لجمع 7,5 مليارات يورو (8,3 مليارات دولار) لدعم البحث العلمي لإيجاد لقاح لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ المتفشي في العالم. وقدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة خطة جمع الأموال لجهود دولية لإيجاد لقاح وعلاج لفيروس «كورونا».



وسيعقد مؤتمر لجمع التبرعات عبر الإنترنت غداً الاثنين لسد العجز في تمويل البحث العلمي في هذا المضمار. وقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعمهم للخطة الطموحة في خطاب مفتوح نشر في الصحف في عطلة نهاية الأسبوع.

كما وقع على الخطاب أيضاً رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة الوزراء النروجية إيرنا سولبرغ.

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وأعرب جميع الموقعين على الخطاب عن دعمهم لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الانتقادات الأمريكية بشأن تعاملها مع الأزمة التي تعصف بالعالم.

وقال القادة الأوروبيون إن الأموال التي سيتم جمعها «ستطلق تعاوناً عالمياً غير مسبوق بين العلماء والمنظمين والقطاع الطبي والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات والمتخصصين في الرعاية الصحية».

لكنهم حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لتصنيع وتسليم أدوية «متاحة وسهل الوصول وبأسعار معقولة» في جميع أنحاء العالم.

وأضافوا «إذا استطعنا تطوير لقاح ينتجه العالم للعالم كله فسيكون ذلك منفعة عامة عالمية فريدة في القرن الحادي والعشرين».