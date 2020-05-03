إحباط محاولات توغل إرهابية لإغتيال قيادات في فنزويلا

الأحد 3 مايو 2020

أحبطت حكومة فنزويلا، الأحد، محاولة توغل عن طريق البحر نفذها "مرتزقة إرهابيون" حاولوا دخول البلاد من كولومبيا المجاورة على متن زوارق سريعة.



وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون، إن قوات الأمن أصابت أعضاء من المجموعة و"أسقطت" آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كراكاس.

وأضاف: "حاولوا الغزو عن طريق البحر، مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد وقتل قيادات الحكومة الثورية".

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ولم يتطرق الوزير إلى عدد المتورطين كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكثيرا ما يتهم الرئيس نيكولاس مادورو خصومه السياسيين بمحاولة إسقاط إدارته بدعم من الولايات المتحدة، التي تعهدت بإبعاده عن منصبه من خلال عقوبات تشل صادرات النفط في بلده عضو منظمة أوبك.

وعادة ما يرفض منتقدو الحزب الاشتراكي الحاكم مثل هذه الاتهامات ويقولون إنها تستخدم ذريعة لاحتجاز معارضي الحكومة