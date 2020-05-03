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إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الحجر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

سجلت إيطاليا الأحد 174 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في حصيلة هي الأدنى منذ بدء الحجر الذي من المقرر البدء بتخفيفه الاثنين.

 

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وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الحجر ليلة 9-10 مارس، شارحاً لـ60 مليون إيطالي أن هذا الإجراء الذي كان طبّق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.

 

وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق الأرقام الرسمية.

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