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الحضرمي يلتقي سفير كوريا الجنوبية بمناسبة انتهاء فترة عمله

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

التقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

 

واشاد وزير الخارجية بالدور الذي قام به السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً الموقف الكوري الداعم للحكومة اليمنية ومساهماتها الإنسانية والاغاثية لبلادنا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الصحية لكلا البلدين والجهود المبذولة للسيطرة على فيروس الجديد، خصوصاً مع ظهور حالات مصابة بالفيروس في اليمن، وأهمية دعم القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.

 

من جانبه عبر السفير الكوري عن شكره لوزارة الخارجية لتعاونها معه خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى اليمن وتسهيل أدائه لمهامه.

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