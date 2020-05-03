شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:36 مساءً, 3 مايو 2020 م المناطق _ طرابلس حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأوضح عصمان، فى تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.