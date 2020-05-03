تونس والمغرب يدعوان لحل توافقي للأزمة الليبية

تونس ـ وكالات: قال وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره المغربي ناصر بورويطة، بضرورة إيجاد “حل توافقي” في ليبيا. وأفادت الخارجية التونسية في بيان، نشرته على موقعها الرسمي بأن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية، تطرقت خصوصًا إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في ليبيا. وشدد الوزيران على ضرورة أن يستند أي حلّ للأزمة الليبيّة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق، وفق البيان. كما أضافت الوزارة في البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وجهود البلدين لاحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.

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