نيويورك ـ وكالات: كشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية، عن تقرير يشير إلى أن “هناك مجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا، على شبكة الإنترنت المظلم”، مشيرين إلى ذلك كعلاج محتمل للمرض المميت. واكتشف الباحثون هذا الأمر أثناء بحثهم في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر، عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة، حسب قناة “إيه بي سي”. ووجد الباحثون بعد يوم من البحث في الإنترنت المظلم مئات من المنتجات المتعلقة بفيروس كورونا، التي تتراوح من الأدوية المضادة للملاريا إلى معدات الحماية الشخصية. وقال الباحثون إنهم “وجدوا كميات كبيرة من معدات الحماية الشخصية، وما يثير القلق، هو وجود لقاحات يعتقد أنها مزيفة أو مُسرّبة من التجارب الحالية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة يبيعون دماء المتعافين على شبكة (الإنترنت المظلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.