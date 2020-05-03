خبراء أوبئة: كورونا سيصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم

ـ السعودية تعزل المدينة الصناعية بالدمام واستقصاء جميع الحالات المخالطة للمصابين بقطر

ـ 73 حالة شفاء في الكويت ومراكز تجارية تفتح أبوابها في الإمارات

ـ إصابات جديدة في اليمن و(صفر) حالات لليوم الخامس في الأردن

ـ تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر في مصر

ـ روبوت لفحص المرضى بتونس وبرنامج فلسطيني لدعم المشاريع الصغيرة

ـ 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة في أميركا وفتح مساجد في إيران

ـ إعادة فتح المدارس الابتدائية مطلع يونيو في بريطانيا

ـ ارتفاع الوفيات في إيطاليا وإسبانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ

ـ 166 وفاة جديدة بفرنسا و8 مليارات يورو لتطوير لقاح في ألمانيا

ـ أكثر من 143 ألف إصابة بروسيا والصين تفتح مدينتها المحرمة للزوار

ـ كوريا الجنوبية تخفف بعض القيود والهند تفرج عن آلاف المحتجزين

ـ اليابان تعتزم تسريع وتيرة إقرار استخدام ريمديسيفير

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

توقع خبراء أوبئة أن فيروس كورونا المستجد قد يستمر في الانتشار لمدة تتراوح بين 18 شهرا وعامين على الأقل. وبحسب ما أعلنته قناة “سي بي إس”، سيصيب الفيروس من 60 إلى 70% من سكان العالم. وقال الخبراء: “نظرا لأن فيروس كورونا هو فيروس جديد تماما علينا، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده. ومن المرجح أن تتراوح مدة استمراره بين 18 و24 شهرا، حتى تتطور مناعة القطيع تدريجياً بين البشر”. وتابع الخبراء: “هذا الفيروس لن ينتهي قبل أن يصيب من 60 إلى 70% من سكان العالم، التوقعات التي تشير إلى انتهائه قريباً غير دقيقة”. وتقول البيانات التاريخية إن العدوى الوبائية لا تميل إلى الموت في الصيف، على عكس الإنفلونزا الموسمية، لهذا لن ينتهي الفيروس في وقت قريب. وأشار خبراء إلى أنه ينبغي على المسؤولين التوقف عن قول إن الوباء قد ينتهي قريبا، وأنه يجب الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات الأسوأ التي قد تحدث. وقد تسبب فيروس كورونا “كوفيد 19″ في وفاة 245 ألف شخص حول العالم من أصل 3 ملايين و499 ألف إصابة.

خليجيا، عزلت المملكة العربية السعودية منطقة صناعية بمدينة الدمام شرق المملكة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي دولة قطر قال رئيس اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتصدي للفيروس أن دولة قطر تقوم باستقصاء جميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بالفيروس، مؤكدا أن زيادات حالات الإصابة بسبب الحالات المخالطة للمصابين. وأشار الخال إلى “أنه في بعض الأحيان يتم فحص ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 شخص مخالط للأشخاص المصابين يوميا. وفي دولة الكويت، اعلنت وزراة الصحة عن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1776. بدورها عاودت المراكز التجارية في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت في الإمارات قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا المستجد. كما اعادت إمارة الشارقة فتح المراكز التجارية.

الى ذلك، سجلت اليمن 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز. بدورها، أعلنت السلطات الأردنية، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، داخل الأردن لليوم الخامس على التوالي. وفي مصر، كشفت وزارة الصحة عن خطتها لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي. وقد سجلت مصر مساء أمس الاول 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في السياق، بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إن الصندوق أطلق برنامجا لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 25 مليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

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دوليا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيتم اعتبارا من اليوم الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة “بيضاء”، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا. بدورها، سجلت الولايات المتحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 66 ألفاً كما ارتفعت حصيلة الاصابات الى1.1 مليون إصابة وفقًا لإحصاء نشرته جامعة “جونز هوبكنز”. بدورها، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن المملكة المتحدة قد تسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز في أقرب وقت ممكن في الأول من يونيو بموجب خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وقد زادت حصيلة وفيات كوفيد 19 في بريطانيا بعد تسجيل 621 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 28131 حالة. وقد سجلت إيطاليا 474 حالة وفاة جديدة في أكبر زيادة يومية لها منذ 21 أبريل. وفي إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن حكومة بلاده ستطلب تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين. من جانبها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 166 شخصا إلى 24760.

في حين قالت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إن العالم يحتاج إلى ثمانية مليارات يورو، لأجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا المستجد. وفي تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد 19 ارتفع بواقع 78 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3336. وفي روسيا تم تسجيل أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 134686 وفقا للبيانات الرسمية. يأتي ذلك فيما ذكرت تقارير صحفية أن “المدينة المحرمة” في العاصمة الصينية، وهي من أبرز المواقع السياحية، فتحت أبوابها أمام الزوار بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. ويجري إطلاق المدينة المحرمة على القصر الإمبراطوري، وسط بكين، وهو مكانٌ مدرج ضمن التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية انها ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من مايو لتسمح بإعادة فتح الشركات بشكل تدريجي. في حين قال وزير الصحة الياباني إن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة جيليد ساينسيز على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج مرضى كوفيد 19 بعد أسبوع من تقدم الشركة الأميركية بطلب لإقراره. الى ذلك، أفرجت السلطات الهندية مؤخرا عن آلاف المساجين المحتجزين احتياطيا قبل المحاكمات، في إفراج مشروط إثر تفشي فيروس كورونا في السجون الهندية المزدحمة.