الأردن يقرر اعادة فتح القطاعات الاقتصادية.. الأربعاء

عمَان ـ وكالات: قررت الحكومة الأردنية فتح جميع القطاعات الاقتصادية ووسائط النقل بضوابط الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن الدكتور نذير عبيدات إن الحياة بدأت تعود بشكل تدريجى وممنهج إلى الأردن، مشيرا إلى استمرار اغلاق المساجد والجامعات والمدارس ومنع التجمعات ، لافتا إلى فتح المراكز التجارية فيما عدا المطاعم ودور السينما والمقاهى داخل المراكز التجارية.

وبسؤاله عن اعتبار أن الأردن بات مسيطرا على كورونا والفيروس بات ينحسر بشكل كبير، أكد عبيدات أن المملكة تمكنت مرحليا من السيطرة إلا أن الخطر قائم لأن الوباء مازال منتشر عالميا فى عدد كبير من البلدان.

وفى وقت سابق خرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات، واستأنفت الكثير من الأعمال التجارية عملها، فى عودة سريعة للحياة الطبيعية، بعد أن خففت السلطات قيود حظر تجول صارم استمر 40 يومًا لكبح انتشار فيروس كورونا، وفُرض حظر على قيادة السيارات فى معظم أنحاء الأردن.

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