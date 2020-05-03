تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين.. دون إصابات

سيئول: كيم لم يخضع لعملية جراحية

سيئول ـ وكالات: تبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح امس، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع في أول تقرير عنه خلال ظهور في مناسبة عامة منذ 11 أبريل. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود. وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

الى ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا وتقريرا يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة. وظهر كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح وأيضا وهو يقوم بجولة في المصنع. وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية يوم السبت أن حركات ساق كيم تبدو صعبة ومتشنجة، من جانبه، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقارير عن عودة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتغريدة قال فيها “أنا شخصيا سعيد برؤية عودته بخير!”.