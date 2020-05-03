5 قتلى وجرحى بينهم قيادي في الحشد العشائري باشتباكات شمالي ديالى

افاد مصدر امني، الاحد، بوقوع خمسة قتلى وجرحى بينهم قيادي في الحشد العشائري باشتباكات شمالي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إشتباكات عنيفة اندلعت مع داعش بأطراف ناحية العظيم شمالي ديالى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خمسة قتلى وجرحى بينهم قيادي في الحشد العشائري سقطوا خلال الاشتباكات".







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