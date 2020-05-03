مشاجرة تتطور الى استخدام 'المولتوف' شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بوقوع مشاجرة تطورت الى استخدام "المولتوف" شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت ضمن منطقة بغداد الجديدة تطورت الى استخدام (المولتوف)". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المشاجرة "اسفرت عن احتراق عجلة مدنية دون اصابات تذكر".

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