عمليات بغداد تعلن اجمالي المخالفين الذين اعتقلوا منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اجمالي المخالفين للحظر الذين اعتقلوا منذ 17 آذار الماضي، مؤكدة أن عددهم تجاوز 36 الفاً.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على ٣٦٧١٤ مخالفا لحظر التجوال وحجز ٢٠٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وتغريم ٨٧٧٣٩ مركبة منذ 17 آذار".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.