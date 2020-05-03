مقتل اربعة عناصر من 'داعش' شرق سامراء

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل اربعة عناصر من "داعش" شرق سامراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللواء 21 حشد شعبي تمكن من قتل 4 عناصر من داعش". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "يجري الان مطاردة الباقين في منطقة العيث شرق سامراء".

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