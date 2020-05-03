حكومة فنزويلا تقول إنها أحبطت محاولة "توغل" نفذها مرتزقة

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وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول يتحدث في كراكاس

قالت حكومة فنزويلا إنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر يوم الأحد نفذها ”مرتزقة إرهابيون“ حاولوا دخول البلاد من كولومبيا المجاورة على متن زوارق سريعة.

وكثيرا ما يتهم الرئيس نيكولاس مادورو خصومه السياسيين بمحاولة إسقاط إدارته بدعم من الولايات المتحدة التي تعهدت بإبعاده عن منصبه من خلال عقوبات تشل صادرات النفط في بلده عضو منظمة أوبك.

وعادة ما يرفض منتقدو الحزب الاشتراكي الحاكم مثل هذه الاتهامات ويقولون إنها تستخدم ذريعة لاحتجاز معارضي الحكومة.

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وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول في كلمة بثها التلفزيون إن قوات الأمن أصابت أعضاء عديدين في المجموعة و“أسقطت“ آخرين نزلوا على البر في وقت مبكر يوم الأحد قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كراكاس.

وأضاف ”حاولوا الغزو عن طريق البحر، مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد وقتل قيادات الحكومة الثورية“.

ولم يتطرق الوزير إلى عدد المتورطين كما لم يقدم تفاصيل أخرى.