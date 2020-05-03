ارتفاع إصابات كورونا في المغرب لـ4903

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4903.

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وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1438، بعد تماثل 182 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 174 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة .

وتهيب الوزارة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.