مرتزق سوري يكشف دور المخابرات القطرية في نقل الإرهابيين إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مرتزق سوري قبضت عليه قوات الجيش الوطني الليبي، عن دور المخابرات القطرية في نقل الإرهابيين إلى ليبيا .



Advertisements

وقال "محمود جسمي المرغني" أحد المرتزقة السوريين عن سيطرة ضباط تابعين للمخابرات القطرية والتركية على مطار مصراتة الليبي، حيث إن 5 ضباط من المخابرات القطرية استقبلوهم بمطار مصراتة فور وصوله مع 103 مرتزقة آخرين على متن طائرة مدنية خاصة بنقل الجنود المرتزقة أقلعت من اسطنبول.

وذكر المرتزقة السوري إن القطريين قالوا لهم: أنتم الآن في ليبيا ولا بد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم لتفعلوا ما نأمركم به في ليبيا، مؤكدا أن ضباط مخابرات قطر يسيطرون على المطار لتنظيم استقدام المرتزقة إلى ليبيا، وتمويلهم ماديا وعسكريا فترسل الأسلحة الخفيفة معهم على نفس الطائرة المخصصة لنلقهم إلى ليبيا أما الأسلحة الثقيلة فيتم إرسالها عبر البوارج التركية إلى موانئ طرابلس.

واعترف المرتزق "محمود جسمي المرغني" أنهم يعملون لدى كيان مسلح يدعى "جيش النخبة التركي" ونقلوا من منطقة "حور كلس" مقابل مبلغ ألفَيْ دولار شهرياً تدفعه قطر لمدة 6 أشهر نظير تنفيذهم لأجندات تميم الإرهابية في ليبيا، فيما صرح الجيش الليبي أن لديه تسجيلات لمحادثات تبرهن على التعاون بين تنظيم القاعدة وقطر، وتثبت الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح؛ لشن عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي