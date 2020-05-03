شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 315 وفاة إضافية بكورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احصت المملكة المتحدة الاحد 315 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 28 ألفا و446 في البلد الثاني الاكثر تضررا في اوروبا، بحسب ما أعلن وزير الدولة مايكل غوف.



وتظهر هذه الحصيلة تراجعا مقارنة بحصيلة السبت (621 وفاة)، لكن الارقام الرسمية تبقى غير دقيقة وتعكس غالبا انخفاضا في نهاية الاسبوع بسبب التأخر في تسجيل الوفيات.

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