شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.



وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 1562 شخصا.

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